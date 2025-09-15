Дорогу на улице Раздольная отремонтируют в Раменском

В деревне Аксеново вскоре начнется ремонт дороги по Раздольной улице. Такое решение было принято и озвучено в ходе встречи представителей администрации округа с жителями деревни, организованной в формате «выездной администрации».

Мероприятие состоялось на базе Власовской средней школы № 13, расположенной в селе Строкино. Староста деревни Аксеново Татьяна Варинская подняла вопрос о необходимости ремонта дорожного покрытия на Раздольной улице.

«Нам пообещали включить этот участок в план работ на следующий год. До этого мы обращались с аналогичной просьбой по Рябиновой улице. На той дороге уложили щебеночное покрытие. Хотим поблагодарить всех причастных к решению этого вопроса», — сообщила Татьяна Варинская.

В общей сложности на встрече жители деревни Аксеново озвучили 28 вопросов, охватывающих широкий спектр тем, волнующих местное население. Помимо ремонта дорог, обсуждались вопросы жилищно-коммунального хозяйства, включая качество предоставляемых услуг, благоустройства общественных территорий, организации транспортного сообщения, в частности, оптимизация маршрутов и расписания автобусов, обустройства тротуаров, а также вопросы, касающиеся качества медицинского обслуживания, доступности врачей и лекарственного обеспечения.