Дорогу на улице Просвещения в Пушкино благоустроят в августе 2025 года

В микрорайоне Новое Пушкино на улице Просвещения обустраивают переходно-скоростную полосу, чтобы ликвидировать автомобильные пробки на перекрестке. Реконструкция повлекла за собой смещение опор линий уличного освещений. Все работы по благоустройству дороги планируют завершить в августе к 100-летию города.

Каждый день на участке трудятся порядка 20 специалистов МАУ «Пушкинская Электросеть», работают тракторы, экскаваторы и мини-погрузчики. С начала года в рамках программы по благоустройству округа Пушкинский они перенесли свыше 40 опор освещения.

На улице Просвещения сейчас идет капитальный ремонт. Работы по реконструкции дороги проводят на участке протяженностью 600 метров.

Глава округа Пушкинский Максим Красноцветов посетил объект, чтобы проверить качество ремонта. Руководитель муниципалитета отметил, что подрядчик соблюдает все сроки и успешно справляется с задачами.