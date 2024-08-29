Дорогу на улице Приозерной в Воскресенске отремонтируют к началу сентября

В микрорайоне Фосфоритный городского округа Воскресенск реконструируют дорогу, протяженностью 610 метров. Ее обновят в рамках муниципальной программы благоустройства.

Ремонт дороги на улице Приозерный микрорайона Фосфоритный в Воскресенске стартовал позднее запланированного срока, но подрядчик обещает завершить его уже на следующей неделе. На участке трудятся пять человек и шесть машин спецтехники.

Сейчас рабочие укладывают щебень. А к началу сентября жители домов по улице Приозерной уже смогут пользоваться новой дорогой.

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