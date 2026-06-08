Дорогу на улице Октябрьской в Чехове отремонтируют к концу июня

В этом году в округе отремонтируют 22 дороги общей протяженностью 20,5 километра. Работы проходят в рамках государственной программы «Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса на 2023–2027 годы».

На Октябрьской улице идет ремонт участка от пересечения с улицей Весенняя до железнодорожных путей. Здесь снимают старый асфальт, чтобы потом уложить новое покрытие. Кроме того, заменили бордюры и начали обновление тротуаров. Рабочие также обновят разметку на пешеходных переходах и установят дополнительные дорожные знаки. Все работы закончат к концу июня.

В этом году отремонтируют участки на Береговой, Заводской, Литейной, Центральной и других улицах, а также в деревнях Чепелево, Пронино, Захарково, Красные Холмы, Детково, в селе Новый Быт и других населенных пунктах. В рамках программы построят три новые дороги к участкам многодетных семей в деревнях Антропово, Городище и Ермолово. Особое внимание рабочие уделяют тротуарам: обновляют старые и прокладывают новые.