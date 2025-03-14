Дорогу на улице Ленина в Орехово-Зуеве отремонтируют в этом году

В рамках программы по ремонту дорог в округе планируется обновить около 10 километров дорожного полотна. Начало работ запланировано на апрель, как только установятся стабильные плюсовые температуры, благоприятные для проведения ремонта.

В план ремонтных работ вошел проезд Горячевой, улицы Лопатина, Карла Либкнехта, Ленина, Сухоборская, Воровского и Галочкина. В Ликино-Дулеве планируется отремонтировать дорогу с кольцевым движением до дома № 22 на улице 1 Мая, а также часть дороги на улице Коммунистической. В Дрезне работы будут проведены на улице Революции, а в Куровском — на Вокзальной улице.

По словам специалистов, выбор данных участков для ремонта обусловлен необходимостью обеспечения безопасного и комфортного передвижения жителей и гостей округа, а также повышения эффективности транспортной инфраструктуры.