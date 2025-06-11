Дорогу на проспекте Керамиков отремонтировали в Голицыне Одинцовского округа

Дорожное полотно на проспекте Керамиков в Голицыне практически полностью обновили. Рабочие привели в порядок семь тысяч квадратных метров проезжей части и почти 400 квадратных метров пешеходной зоны.

Особое внимание строители уделили расширению дороги на повороте — это позволило улучшить пропускную способность и облегчило движение для встречных машин. Дополнительно здесь обустроили новую остановочную площадку для общественного транспорта.

Подрядная организация завершает монтаж дорожных указателей,. В ближайшие дни на проезжую часть нанесут свежую разметку.

Работы выполнили в полном соответствии с нормативами. Приводили в порядок дорогу 15 специалистов и 13 единиц техники. Местные жители остались довольны результатом.

Отметим, что следующим шагом станет ремонт дублера Можайского шоссе в Больших Вяземах.