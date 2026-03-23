Дорогу на Объездной улице отремонтируют в Черноголовке

Ремонт пройдет в рамках реализации муниципальной программы развития дорожно-транспортного комплекса. Подрядные организации уже находятся в состоянии готовности, однако старт активной фазы работ зависит от климатических условий. Специалисты подчеркивают: для обеспечения долговечности покрытия укладка асфальтобетонной смеси должна производиться при стабильных положительных температурах. Согласно графику, обновленное полотно должно быть полностью готово до начала осенних затяжных дождей.

«Ремонт в Черноголовке проходит в тесной связке с национальным проектом „Безопасные и качественные дороги“. Особенностью этого проекта является беспрецедентный уровень прозрачности и контроля. Активные граждане имеют возможность не просто наблюдать за ходом работ, но и выступать в роли общественных контролеров. Система мониторинга позволяет инициировать независимую экспертизу на любом этапе. Если у жителей возникнут сомнения в качестве материалов, они могут потребовать проведения процедуры кернирования», — отметили организаторы.

Полученные образцы направляются в лаборатории для проверки состава, плотности и толщины слоев на соответствие государственным стандартам. Вся информация о ходе ремонта доступна в режиме реального времени. Через единое мобильное приложение «Добродел» жители Черноголовки могут отслеживать этапы выполнения работ на карте, голосовать за участки дорог, требующие внимания в будущем, а также оставлять замечания и предложения, которые в обязательном порядке рассматриваются профильными ведомствами.