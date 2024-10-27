Дорогу на Народной улице в Подольске заасфальтируют по просьбе жителей

В рамках партийного проекта «Единой России» «Городская среда» председатель Совета депутатов Подольска Алексей Никулин побывал в микрорайоне Шепчинки. Он проинспектировал работу по обустройству пешеходной дороги вблизи дома № 6 на Народной улице.

Ранее местные жители обратились с просьбой о помощи в приемную местного отделения партии «Единая Россия». Они рассказали, что рядом с домом № 6 по улице Народной на дорожке нет асфальта: в дожди она становится непригодной для пешеходов, а зимой там не убирают снег. Каждое утро горожане пользуются этой тропой, когда идут на автобусную остановку.

«Чтобы исправить ситуацию, включили дорогу в областную программу „Народные тропы“. В настоящее время рабочие уже отсыпали дорогу и уложили бордюр. Полотно делают шириной два метра, чтобы зимой можно было оперативно чистить техникой. После завершения обустройства дорожку возьмет на баланс Подольский комбинат благоустройства», — рассказал Алексей Никулин.

Он отметил, что темпы работы на участке хорошие. Строители выполняют работу качественно. Также решили и вопрос с ее содержанием.

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