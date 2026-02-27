Дорогу на Комсомольской улице очистили от снега

Особое внимание уделяется ключевым транспортным артериям и общественным пространствам. Одним из приоритетных участков для текущей уборки стала Комсомольская улица — транспортная магистраль, соединяющая различные районы города. Здесь, для максимальной эффективности, задействованы сразу два трактора различной мощности.

Большой трактор очищает широкую проезжую часть, формируя снежные валы для последующего вывоза. Одновременно с ним, на прилегающей парковке, где требуется большая маневренность, работает спецмашина меньшего размера. Такой подход позволяет оперативно освободить парковочные места. На площади перед Домом культуры «Исток» — одним из главных культурных центров города, также кипит работа. Здесь мини-трактор убирает снег, расчищая подходы.

«Наша первостепенная задача — обеспечить бесперебойное движение транспорта и безопасный проход пешеходов по основным автомобильным и пешеходным дорогам. Это включает и подъезды к важным социальным объектам: школам, детским садам, поликлиникам. После того, как эти критически важные маршруты будут приведены в порядок, мы перейдем к уборке внутридворовых территорий и дорог с менее интенсивным автотрафиком», — сообщили коммунальщики.