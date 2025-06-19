Дорогу на Институтском проспекте отремонтируют в Черноголовке

В округе идет капитальный ремонт дорожного полотна на Институтском проспекте, одной из важнейших транспортных артерий наукограда. Местные представители власти заверили жителей, что работы ведутся с опережением графика и завершатся в кратчайшие сроки.

На одной из главных дорог Черноголовки развернулся новый этап масштабного благоустройства: старый, изношенный асфальт рабочие заменяют на современное, высококачественное дорожное покрытие.

Как сообщили в пресс-службе администрации городского округа, сотрудники профильной службы провели демонтаж старого асфальтового покрытия и изношенных бордюрных камней. После подготовки основания и установки новых бордюров специалисты приступили к укладке асфальтового покрытия.

Для ускорения процесса и обеспечения высокого качества работ на участке задействована специализированная техника. Три катка, работающих в непрерывном режиме, обеспечивают равномерное уплотнение асфальтового покрытия. Обновленную дорогу жители Черноголовки получат уже в течение нескольких дней.

После завершения укладки асфальта к работе подключатся сотрудники «Службы благоустройства», которые нанесут дорожную разметку.

В настоящее время ремонтные работы ведутся на участке Институтского проспекта от поворота на Центральную улицу до дома № 13. В связи с проведением работ и укладкой асфальта на данном участке организовано двухполосное движение вместо привычного четырехполосного. Все работы планируют завершить к 21 июня.