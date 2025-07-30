Дорогу на Большой Зеленовской улице в Подольске отремонтируют до 20 августа

В Подольске на улице Большой Зеленовской заменят больше километра бортового камня. Ремонт планируют завершить до 20 августа.

В работах задействовали две машины спецтехники, на участке трудятся девять специалистов дорожной службы. Строители выполнили план по ремонту муниципальных и региональных дорог уже на 70%.

Всего в этом году в Подольске обновят 21 километр, или 139 тысяч квадратных метров муниципальных дорог. Это почти вдвое больше, чем в 2024 году. Ремонт включает как текущие, так и капитальные работы.

Как рассказали в Министерстве транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области, в этом году в регионе планируют обновить около 1,4 тысяч километров покрытия. В рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни» в порядок приведут 836 километров региональных и 556 километров муниципальных дорог.