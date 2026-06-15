Строительство автодороги МКАД — аэропорт Домодедово — Коробово продолжается в Ленинском округе. Рабочее движение по ней запустят в 2027 году. Открытие участка улучшит транспортную доступность для 27 тысяч жителей.

Как рассказали в региональном Минтрансе, сейчас на площадке трудятся 10 строителей и три спецмашины.

«Основные работы сосредоточены на строительстве будущего путепровода. Строители приступили к забивке свай на второй опоре — они станут частью фундамента искусственного сооружения. Всего проектом предусмотрено строительство четырех опор. Параллельно ведется разработка котлована под устройство подпорных стен, — рассказал глава ведомства Марат Сибатулин.

Протяженность новой двухполосной дороги составит 2,2 километра. Она обеспечит удобный въезд в жилой комплекс «Горки парк» с трассы А-105. Также появится заезд в деревню Коробово со стороны Москвы. Водители смогут экономить до 15 минут в пути.

В рамках проекта построят путепровод длиной около 150 метров и разворотную петлю. Для пешеходов обустроят тротуары и автобусную остановку.