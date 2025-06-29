Дорогу между улицами Гризодубовой и Анохина в Жуковском откроют в августе

В Жуковском планируют открыть новую дорогу между улицами Гризодубовой и Анохина в конце августа 2025 года. Об этом сообщил глава городского округа Андроник Пак, который недавно посетил строительную площадку и оценил ход работ.

Дорога протяженностью 1,2 километра станет долгожданным объектом для жителей микрорайона № 5, которые ждали ее появления более 25 лет. Проект предусматривает двустороннее движение, обустройство парковочных мест, тротуаров вдоль домов, установку уличного освещения и ливневой канализации.

Проектирование дороги началось в 2017, а строительство стартовало в 2024 году. Ранее на этом месте был лишь неофициальный самонакатанный проезд. Открытие новой дороги также улучшит транспортную доступность недавно построенной в этом районе школы, которая была введена в эксплуатацию в 2024 году.

Глава округа подчеркнул, что завершение строительства значительно повысит комфорт и безопасность жителей микрорайона.