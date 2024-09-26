Дорогу между тремя деревнями в Зарайске капитально отремонтируют

Капремонт дороги до Иваньшева, Никольского и Болотни начался в Зарайске. Здесь уже завершили подготовительные работы. Новая дорога позволит жителям добираться до своих населенных пунктов круглогодично.

Рабочие ремонтируют дорогу длиною пять километров. Они уже выровняли земляное полотно и подготовили основание для щебеночно-песчаной смеси.

Позже асфальт здесь положат в два слоя. По качественной дороге жители смогут добираться до деревень круглый год.

«Работы практически выполнены на 80%. Видим стоит уже техника. А до деревни осталось метров 400-500. Мы видим, что щебень полностью, разлицовка полностью. И даже если сегодня будет дождь или похолодание это никак не повлияет на скорость работ. Работы будут завершены все вовремя», — сказал глава городского округа Зарайск Виктор Петрущенко.

Далее строители укрепят обочины, установят дорожные знаки и сделают разметку.