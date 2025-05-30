Дорогу между деревнями Бор и Садовниково отремонтировали в Сергиевом Посаде. Участок протяженностью 2,7 километра обновили в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни».

Ремонт дороги позволил улучшить доступность деревень, а также обеспечил комфортный проезд к сельскохозяйственному комплексу, церквям и пляжу на реке Шибахте.

«Сергиево-Посадский округ — это один из лидеров по объемам ремонта в этом сезоне. Всего планируется обновить более 60 километром покрытия, 40 километров из них — на региональных дорогах по нацпроекту „Инфраструктура для жизни“. Это обеспечит комфортный проезд к социально значимым местам как в населённых пунктах, так и за их пределами», — сказал глава Минтранса Подмосковья Марат Сибатулин.

Всего в рамках нацпроекта отремонтируют 12 участков региональных дорог. Среди них — дорога от остановки «Веригинская развилка» до подъезда к поселку Лось в Ярославской области.

Кроме того, в этом году обновят 5,2 километра полота вдоль слободки Новоселки и заказника «Комплекс сырых лесов и лесных болот». На муниципальной сети покрытие заменят на 45 дорогах.

Узнать больше о программе ремонта можно по ссылке.