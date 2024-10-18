Дорогу капитально отремонтировали на Пароходной улице в Коломне

В Коломне завершили капремонт автомобильной дороги на Пароходной улице. Здесь не только обновили полотно, но и обустроили тротуар.

Рабочие также обустроили на этой дороге дополнительную выделенную полосу для левого поворота с улицей Октябрьской революции до улицы Заводской. Это позволит увеличить пропускную способность и избежать затора на участке.

«Похожие работы у нас стартовали на пересечении улицы Октябрьской революции с Окским проспектом. Здесь мы расширим автомобильную полосу для правого поворота, чтобы предупредить возникновение пробок на перекрестке», — сказал первый заместитель главы городского округа Коломна Денис Лубяной.

Отметим, что в 2024 году в Коломне специалисты дорожных служб обновили порядка 30 километров покрытий дорог на четырех региональных и 47 муниципальных участках.

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