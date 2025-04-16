В Подмосковье продолжается ремонт дороги «Калиново — Дракино» рядом с въездом в зону отдыха «Остров Русский» в городском округе Серпухов. Как сообщили в Минтрансе региона, сейчас рабочие укладывают асфальт на некоторых участках.

Общая длина дороги, которую ремонтируют, — 1,3 километра. Ее расширят с двух до четырех полос, сделают парковку на 905 машин, а также обновят участок дороги «Серпухов — Протвино» длиной 600 метров.

Проект улучшит транспортную доступность для жителей близлежащих деревень — Иваньково, Калиново, Дракино и города Протвино. Также станет безопаснее ездить и удобнее добираться до зоны отдыха.

«Параллельно продолжается устройство земляного полотна — ведется отсыпка песчаного подстилающего слоя и щебеночно-песчаной смеси. Также ведется строительство ливневой канализации, работы там завершены на 76%. Открыть движение по реконструированному участку планируется в четвертом квартале 2025 года, а полностью завершить работы — во втором квартале 2026 года», — сообщил министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Марат Сибатулин.

В ведомстве напомнили, что «Остров Русский» — одно из самых популярных мест отдыха в южной части Подмосковья. Там есть амфитеатр в древнерусском стиле, где проводят концерты, благотворительные мероприятия, исторические реконструкции и спортивные соревнования.