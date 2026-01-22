В Серпухове продолжается реконструкция дороги Калиново — Дракино, которая ведет к популярному туристическому комплексу. Строители приступили к новому этапу работ — начали отсыпать основание для будущего тротуара.

Основные усилия сейчас сосредоточены на обустройстве большой парковки, рассчитанной на 906 мест. Там уже подготовили земляное полотно и основание, а сейчас рабочие монтируют освещение.

Параллельно на объекте проводят и другие работы. Строители проложили дождевую канализацию, а также продолжают переносить инженерные коммуникации и возводить локальные очистные сооружения, готовность которых приближается к 60%.

«В конце сентября 2025 года строители завершили работы по расширению основного хода дороги до четырех полос движения и завершили реконструкцию примыкающего участка дороги Серпухов — Протвино длиной 600 метров», — уточнил министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Марат Сибатулин.

Специалисты также уложили тротуары, обустроили заездные карманы для автобусов, а также переходно-скоростные полосы.

Кроме того, на перекрестке Дракино — Протвино предусмотрели зоны для безопасного левого поворота, а между Калиново и Дракино установили светофор для пешеходов.

Все работы планируется закончить во втором квартале текущего года.

Изменения уже улучшили транспортную доступность для нескольких населенных пунктов, включая город Протвино и деревни Иваньково, Калиново и Дракино. Дорога стала безопаснее для водителей и пешеходов, а поездка к зоне отдыха — гораздо комфортнее.