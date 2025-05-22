Реконструкция участка дороги Калиново — Дракино продолжается в Подмосковье. Сейчас там обустраивают линии освещения — всего там установят 130 фонарей.

Дорогу ремонтируют вблизи подъезда к зоне отдыха «Остров Русский в Серпухове, рассказали в областном Минтрансе.

Сейчас на объекте устанавливают освещение, а также обустраивают ливневую канализацию.

«Параллельно продолжается устройство земполотна — работы выполнены на 47%, также ведется строительство ливневой канализации, работы по которой выполнены на 83%. Открыть движение по реконструированной дороге планируется в четвертом квартале 2025 года, а завершить работы — во втором квартале 2026 года», — пояснили в министерстве.

Протяженность реконструируемого участка составляет 1,3 километра. Его расширят до четырех полос движения, там появятся парковка на 950 мест.

Кроме того, рабочие реконструируют участок дороги Серпухов — Протвино длиной 600 метров.

Ремонт улучшит транспортную доступность Протвина, а также деревень Иваньково, Калиново и Дракино.