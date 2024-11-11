Дорогу к ЖК «Измайловский лес» построили в Балашихе

Новую дорогу к жилому кварталу «Измайловский лес» построили в Балашихе. Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию выдали в Министерстве жилищной политики Московской области.

Новый участок дороги соединяет жилые дома с раннее построенной транспортной сетью. Жителям станет проще добираться домой и удобнее пользоваться общественным транспортом — появятся дополнительные три остановки.

В жилом квартале «Измайловский лес» 13 домов, 12 из которых уже заселены. На территории работают два многоуровневых паркинга, третий в процессе строительства. В проекте три детских сада, два из которых уже открылись. Работают школа и поликлиника, на первых этажах жилых корпусов — магазины, кафе и другие полезные сервисы.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поручил оперативно решать проблемы аварийного жилья в регионе. Сейчас регион входит в топ-3 по темпам строительства коммерческого жилья, а по расселению ветхого фонда — на 69-м месте по оценке Фонда развития территорий.