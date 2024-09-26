Дорогу к участкам многодетных семей в деревне Могильцы построили на 80%

Дорогу к участкам 142 многодетных семей строят в деревне Могильцы. По ней жители смогут беспрепятственно добираться до своих домов.

Асфальтированная дорога появится в деревне к началу октября. Ход работ оценил глава городского округа Пушкинский Максим Красноцветов.

«На отсутствие дороги жители обращали внимание давно, это тормозило строительство домов — собственники не могли подвозить строительные материалы и благоустраивать участки. Сейчас ситуация меняется, дорогу прокладывают буквально с нуля, работы завершены на 80%», — отметил Максим Красноцветов.

Сейчас капитально ремонтируют дорогу и мост к СНТ «Ольховка-2» по поручению губернатора региона Андрея Воробьева.

Отметим, что выезд прошел в рамках партийного проекта «Единой России» «Безопасные дороги».

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».