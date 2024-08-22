Дорогу к участкам многодетных семей проложили в поселке Мещерское

На улице Кленовой в поселке Мещерское проживает около 60 многодетных семей. Возле их домов завершились работы по обустройству автодороги.

Общая протяженность дороги на Кленовой улице 2,2 километра. Она выполнена в два слоя из фракций крупного и мелкого щебня.

«Сделали выемку грунта, проложили геотекстиль, дарнит. Основание — песок, щебень. Также установили трубы водоотводные, забетонировали их и приложили сверху щебнем», — рассказал директор ООО «Ю-Строй» Гамлет Серобян.

Глава городского округа Чехов Михаил Собакин лично проверил качество работ.

«Самое главное, что жители наконец-то имеют доступ к своим участкам. Мы тогда эту программу не заканчиваем, так как у нас поселков гораздо больше, чем пять», — отметил он.