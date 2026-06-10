Дорогу к участкам многодетных семей построят в деревне Полтево в Балашихе

Депутат Совета депутатов Николай Говричев обсудил с тремя семьями их просьбу. Проект будет реализован в рамках Народной программы «Единой России», а работы начнут в ближайшее время.

Семьи обратились с наказом построить дорогу на территории населенного пункта.

«На текущий момент вопрос прорабатывается: бюджет уже выделен, соответствующий контракт заключен. В рамках проекта планируется проложить 3,8 километра дорог — они объединят между собой несколько территорий деревни», — поделился Николай Говричев.

Реализация проекта позволит повысить качество жизни в деревне и обеспечит более комфортные условия передвижения.

«Мы получили наш участок от администрации округа. Сегодня прошла встреча с представителем администрации: он поделился оптимистичными прогнозами по проекту и подробно ответил на все наши вопросы», — рассказала многодетная мама Марианна Чекалина.