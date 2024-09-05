Подъездную дорогу к земельным участкам многодетных семей обустроят в Гаврикове

Пресс-служба администрации городского округа Чехов
Фото: Пресс-служба администрации городского округа Чехов

Глава городского округа Чехов Михаил Собакин поручил заместителю Алексею Родину проверить строительство дороги, ведущей к участкам для многодетных семей в деревне Гавриково. Подрядчик постелил выравнивающий слой из песка и щебня.

Заместитель главы городского округа Чехов вместе с председателем Совета депутатов Галиной Козиной и народным избранником Сергеем Данилюком выехали на место. Подрядчик выравнил полотно, отсыпал его щебнем и песком. По проекту здесь установят водоотводные кюветы и проложат водопропускные трубы.

Алексей Родин взял участок под личный контроль, чтобы рабочие завершили проект качественно и в срок.

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Eugene Hoshiko / Keystone Press Agency

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