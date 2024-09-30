Дорогу к участкам для многодетных семей построили в деревне Большое Брянцево

Строительство дороги к участкам для многодетных семей завершили в Подольске в деревне Брянцево. Ее протяженность — 300 метров.

Помимо дороги в Большом Брянцево, также построят еще одну к участкам в деревне Гривно и капитально обновят автодорогу Сергеевка — Леспроект до садового товарищества «Флора».

Этим летом отремонтировали полотна по 18 адресам — более 10 километров. Работы вели в рамках программы губернатора Московской области Андрея Воробьева «Дороги Подмосковья».

Этот список дополнили участками, о которых просили жители, — дороги к СНТ «Райисполком-1», «Госнефтепродукт» и «Райисполком-2». Еще одну в Сергеевке от дома № 37 засыпали щебнем.

В октябре планируют отремонтировать полотно на Садовой улице вдоль детского сада и в Садовом переулке в микрорайоне Климовск, а также обустроить разворотную площадку с остановкой вблизи Лемешовского кладбища.

Подрядчик приступил к ремонту автодороги Дубровицы — база отдыха «Мечта». Процесс поделят на 12 этапов, так как, помимо асфальтирования, здесь предусмотрено расширение полос, обустройство тротуара и установка освещения.

«Не забываем о подготовке к зиме. Уже в середине октября проверю, как проведены все необходимые мероприятия, в том числе заготовку пескосоляной смеси, переоборудование специализированной уборочной техники», — сказал глава городского округа Подольск Григорий Артамонов.

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