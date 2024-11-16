Дорогу к участкам для многодетных семей обустроили в деревне Райсеменовское

Администрация Серпухова провела выездной прием жителей во Дворце торжеств «Центральный». Жители обращались по различным вопросам, в том числе поблагодарили за асфальтирование дороги к участкам для многодетных семей на улице Липовая в деревне Райсеменовское.

На вопросы жителей отвечали глава Серпухова Сергей Никитенко, его заместители, председатель Совета Михаил Шульга, прокурор Виталий Хрипунов, депутат Московской областной Думы Татьяна Карзубова, муниципальные депутаты Николай Пушкин и Павел Гущин, а также советник министра здравоохранения Московской области Юрий Радионов.

Подобные встречи помогают оперативно выявлять потребности жителей и решать их. Например, многодетная мама Оксана Гладышева поблагодарила главу за благоустройство дороги и попросила установить там уличное освещение. Сергей Никитенко поручил включить этот вопрос в перечень работ на 2025 год.

Староста деревни Щеболово попросила организовать спортивную площадку, установить освещение и заасфальтировать дорогу между деревней и поселком Кирпичный завод. Этим летом часть вопросов уже удалось решить: на опасном участке дороги установили искусственные неровности и запустили школьный автобус через Щеболово.

Жители также обращались по земельным и имущественным вопросам, по темам ЖКХ, освещения и благоустройства.

Подобные выездные встречи проходят в формате прямого диалога с населением. Это позволяет оперативно решать проблемы на местах.

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