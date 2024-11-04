Дорогу к участкам для многодетных семей благоустроят под Можайском

Жителям деревни Павлищево помогут присвоить название улице и благоустроить ее . Об этом они попросили главу Можайска Дениса Мордвинцева на личном приеме.

Денис Мордвинцев провел личный прием в общественной приемной местного отделения партии «Единая Россия». Жители задавали вопросы по земельно-имущественным отношениям, освещению, а также ремонту и содержанию автомобильных дорог.

К главе обратилась жительница деревни Павлищево Наталья. Она недавно получила земельный участок по программе для многодетных семей и попросила благоустроить дорогу. Специалисты единого дорожно-транспортного центра определят объем необходимых работ.

Все вопросы, которые задали на приеме, передадут ответственным лицам.

Отметим, что приемная партии «Единая Россия» в Можайске работает с понедельника по пятницу с 8:00 до 17:00 в доме № 40 на Московской улице. Жители могут обратиться лично или позвонить по телефону: 8 (496) 382-10-60.

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