Дорогу к СНТ «Березка» в Богородском округе отремонтируют в сентябре

Благодаря поддержке правительства, Министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области и за счет выделенной в 2025 году дотации на территории Богородского округа планируют обновить 53 автомобильные дороги. Так, в начале недели приступили к работам в СНТ «Березка», где в сентябре обновят дорожное покрытие протяженностью один километр.

Работы выполняют в рамках муниципальной программы Богородского округа «Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса на 2023–2029 годы». Совсем скоро жители этого садового некоммерческого товарищества смогут оценить результаты работ и насладиться передвижением по новой удобной дороге.

Отметим, что в адресный перечень для ремонта дорожного полотна вошли такие крупные населенные пункты округа, как город Старая Купавна и город Электроугли, села Мамонтово, Ямкино, Балобаново и Кудиново, деревни Марьино, Карабаново, Пешково, Ельня, Бездедово, Тимково, Черепково, Боровково. Большинство адресов уже отработали.

Напомним, что общая протяженность автомобильных дорог на территории Богородского округа составляет 861 километр.