Дорогу к школе в микрорайоне «Опытное поле» в Котельниках построят в 2026 году

Подъездную дорогу к воспитательно-образовательному комплексу в микрорайоне «Опытное поле» в Котельниках продолжают строить. Ожидается, что работы завершат в четвертом квартале 2026 года.

Как рассказали в областном Минтрансе, объект уже готов на 20%. Протяженность дороги составит 570 метров, на ней обустроят две полосы.

«На парковочной площадке завершена разработка грунта, уложены песчаное и щебеночное основания, смонтирован бордюрный камень. В ближайшее время подрядчик приступит к укладке асфальта и монтажу освещения. Параллельно на основном ходу дороги устраивают водопропускную трубу и дождевую канализацию», — сказал глава министерства Марат Сибатулин.

На дороге будут тротуары и парковочные зоны на 59 и 84 места. Объект обеспечит удобный проезд к учреждению. Изменения почувствуют около семи тысяч человек, в том числе учащиеся будущего образовательного комплекса.

Дорога пройдет от 3-его Покровского проезда до парковки на Сосновой улице.