Дорогу к школе и детскому саду в Опытном Поле в Котельниках построят в 2026 году

В Котельниках начали строительство подъезда к воспитательно-образовательному комплексу в микрорайоне Опытное поле. Завершить работы планируется в четвертом квартале 2026 года.

«Новая дорога длиной 570 метров будет иметь две полосы движения. Здесь также будут построены тротуары, две парковочные зоны на 59 и 84 машино-мест. Дорога обеспечит комфортный подъезд к строящемуся образовательному учреждению для порядка семи тысяч учеников и местных жителей», — рассказали в подмосковном Минтрансе.

Сейчас на стройплощадке разрабатывают грунт, одну из парковок уже подготовили к укладке. Также рабочие параллельно устраивают водопропускную трубу и строят ливневку.

Новая дорога протянется от 3-его Покровского проезда до парковки на Сосновой улице около дома № 5. Она обеспечит подъезд к школе на 2,1 тысячи учеников и детскому саду на 350 воспитанников.