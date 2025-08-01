Дорогу к «Острову Русскому» расширят в Серпухове

В округе полным ходом идет масштабная реконструкция участка автодороги «Калиново-Дракино» являющегося важной транспортной артерией, ведущей к «Острову Русскому». Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области сообщило о значительных успехах: на сегодняшний день выполнено более 80% работ по укладке верхнего слоя асфальта на всем протяжении реконструируемого участка.
После завершения асфальтирования строители приступят к нанесению дорожной разметки. Министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Марат Сибатулин подчеркнул, что работы ведутся в соответствии с графиком. Полностью завершены такие этапы, как формирование земляного полотна, устройство ливневой канализации, а также установка локальных очистных сооружений. Продолжается активная работа по переносу и переустройству инженерных коммуникаций, готовность по этому направлению составляет 63%.
Движение по обновленному участку планируется открыть для автомобилистов уже в IV квартале 2025 года, а завершение всего комплекса работ намечено на II квартал 2026 года.
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