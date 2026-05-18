Дорогу к оптовому центру «Селятино» в Наро-Фоминске построят в 2027 году

В Наро-Фоминске продолжается строительство новой подъездной дороги к оптово-распределительному центру «Селятино». Реализация проекта позволит вывести поток транзитного грузового транспорта за пределы жилой застройки одноименного поселка и снизить нагрузку на местные улицы.

Проект предусматривает строительство двухполосной дороги протяженностью 2,6 километра, которая соединит Киевское шоссе с оптово-распределительным центром. Кроме того, рядом появится крупная парковка для грузового транспорта площадью около 100 тысяч квадратных метров, а также велосипедная дорожка шириной 3,5 метра.

По всей длине трассы установят современное наружное освещение.

«На строительной площадке завершили подготовительные работы и приступили к устройству проезжей части. Сейчас строители снимают верхний слой грунта», — рассказал министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Марат Сибатулин.

При разработке маршрута учитывали требования безопасности дорожного движения и предложения жителей. Для грузовиков, следующих из Москвы, предусмотрели разворот на развязке на 53-м километре Киевского шоссе с дальнейшим выездом на новую дорогу в обход жилых кварталов.

Согласно государственному контракту, полностью завершить строительство планируют в третьем квартале 2027 года. При этом рабочее движение по новой трассе могут открыть уже в конце текущего или начале следующего года.

Отдельный участок длиной около 200 метров — от Киевского шоссе до новой дороги — возводит Управление дорожного мостового строительства Москвы.

Завершение этих работ намечено до конца года.