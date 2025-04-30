Дорогу к мемориалу «Бронзовый солдат» обновят в Звенигороде к 5 мая

В преддверии 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне в городе обновляют пешеходный маршрут, ведущий к одному из главных мемориальных комплексов города — памятнику «Бронзовый солдат». Длина этого маршрута составляет 215 метров.

К празднику планируют заменить бордюрный камень и обновить покрытие дорожки. Как сообщил глава Одинцовского округа Андрей Иванов, все работы на этом объекте должны завершить к 5 мая.

«Памятник находится в живописном лесу неподалеку от Саввино-Сторожевского монастыря. В День Победы сюда придут жители Звенигорода, чтобы возложить цветы и почтить память героев Великой Отечественной войны. Особенно важно, чтобы маршрут был удобным и безопасным для наших ветеранов. Также мы приведем в порядок сам мемориал: обновим брусчатку и почистим памятник», — отметил Андрей Иванов.

Мемориал «Бронзовый солдат» расположен на братской могиле между санаторием «Звенигородский» и домом отдыха «Связист». Добраться до него можно двумя путями: по реконструируемой дорожке или по длинной тропинке, которая идет в горку от Ратехинского шоссе.