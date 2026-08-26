Дорогу к Луговскому кладбищу в Лобне расширят до двух полос в 2027 году

В Лобне запланировали капитальный ремонт подъездного пути к Луговскому кладбищу. По информации Министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области, проезжую часть расширят до двух полос.

Для удобства и безопасности жителей проект также предусматривает строительство тротуара, монтаж линий освещения и обустройство парковки.

«Сейчас ширина проезжей части с трудом позволяет разъехаться встречным потокам и затрудняет проезд общественного транспорта, что приводит к заторам в дни массового посещения кладбища. Учитывая запрос жителей, планируем выполнить капитальный ремонт уже в следующем году», — отметил глава ведомства Марат Сибатулин.

Необходимость реконструкции продиктована не только удобством горожан. На территории некрополя находится «Аллея Славы» — место захоронения участников специальной военной операции.

Руководитель местного отделения Ассоциации ветеранов СВО Александр Бронников обратился к губернатору Подмосковья Андрею Воробьеву с инициативой расширить трассу для безопасного движения пассажирского транспорта. Глава региона поддержал это предложение.

В ведомстве подчеркнули, что масштабные дорожные работы 2026 года проводят с учетом обращений людей и интенсивности движения. Проект станет частью комплексной программы по модернизации транспортной сети городского округа.