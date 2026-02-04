Дорогу к лицею очистили в Серпухове

В округе активно ведутся работы по ликвидации последствий недавних снегопадов. Коммунальные службы, в частности бригада муниципального бюджетного учреждения «Комбинат благоустройства», сосредоточили усилия на расчистке проезда Мальцева, который является основным путем к первому корпусу городского лицея.

Эти работы призваны обеспечить безопасное передвижение для учащихся и жителей. На месте задействована специализированная техника — экскаватор-погрузчик — в тандеме с бригадой из пяти рабочих. Процесс расчистки организован в два основных этапа: механизированная очистка и ручная доработка.

Работы начались от перекрестка на улице Ленина и последовательно продвигаются через дворы улицы Московской, охватывая весь микрорайон вплоть до улицы Школьной.

«Наша первостепенная задача — гарантировать, что дети без затруднений доберутся до школы, а взрослые — до места назначения. В условиях морозной зимы обеспечение безопасного передвижения по улицам города является абсолютным приоритетом», — сообщили специалисты.