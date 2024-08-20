Дорогу к лицею «Авиатика» в Лобне достроят в августе

Глава Лобни Анна Кротова провела осмотр новой дороги, ведущей к лицею «Авиатика». По информации дорожников, к 24 августа планируется установка дорожных знаков, нанесение разметки и запуск движения по новой дороге.

Сейчас участок между школой и детским садом полностью готов для укладки нижних слоев асфальта. В понедельник дорожные работы начались со стороны, где уже установлен бортовой камень. В ближайшие два дня планируется завершить укладку бортового камня с противоположной стороны и приступить к укладке асфальтового покрытия. На выезде на улицу Ленина асфальт уже активно укладывается.

Кроме того, на участке примыкания улиц Колычева и Борисова будет проведено благоустройство, что дополнительно улучшит инфраструктуру района.

Это событие станет важным шагом в развитии транспортной сети города и улучшении условий для учащихся лицея и жителей района.

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