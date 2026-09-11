Дорогу к индустриальному парку «Коледино» обновят в в Подольске
В деревне Бережки продолжается ремонт дороги протяженностью 357 метров, ведущей к индустриальному парку «Коледино». Работы выполняют в рамках государственной программы «Дороги Подмосковья», завершить их планируют в сентябре.
В деревне Бережки специалисты укладывают новое дорожное покрытие. Площадь обновляемого участка составляет 1428 квадратных метров.
Работы направлены на повышение транспортной доступности территории и создание удобного подъезда к индустриальному парку «Коледино». Обновление дороги позволит улучшить логистику для промышленного объекта и прилегающих территорий.
На объекте задействованы три единицы дорожной техники и восемь рабочих. Сейчас специалисты выполняют укладку выравнивающего слоя и уплотнение покрытия.
После завершения работ новая дорога обеспечит более комфортное и безопасное движение для автомобилистов.