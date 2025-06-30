Дорогу к дому многодетной семьи отремонтировали в селе Протекино в Зарайске

На трудности с проездом к дому из-за состояния грунтовой дороги жители села пожаловались еще весной во время выездной встречи с администрацией Зарайска. На днях проблему удалось успешно решить.
Состояние дороги в дождливую погоду превращало для многодетной семьи проезд к дому в настоящее испытание. Однако благодаря инициативности и вниманию местных властей ситуация была взята на контроль.
Глава Зарайска Виктор Петрущенко рассказал, что работы по укреплению дороги выполнили специалисты учреждения «Благоустройство, жилищно-коммунальное хозяйство и дорожное хозяйство». Теперь проезд стал доступным независимо от погодных условий, что значительно улучшило качество жизни семьи и обеспечило безопасный доступ к дому.
В администрации муниципалитета пообещали и дальше реагировать на потребности жителей, улучшая инфраструктуру и условия проживания в округе.
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