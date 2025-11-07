Дорогу к деревне Шапкино восстановили в Солнечногорске

Подъезд к деревне Шапкино в городском округе Солнечногорск был отремонтирован благодаря помощи местной администрации. Дорожное покрытие повредили во время возведения первой в России высокоскоростной железнодорожной магистрали, связывающей Москву и Санкт-Петербург.

После официального запроса со стороны муниципальных органов власти подрядная организация оперативно провела работы по отсыпке участка асфальтогранулятом. Заместитель главы городского округа Эдуард Машковцев совместно со старостой и активными жителями населенного пункта проверили качество ремонта дороги.

«Строители пересекли нашу муниципальную дорогу, подходящую к деревне Шапкино. Во время выполнения работ они нарушили полотно, в результате чего жители с проблемами добирались до дома: машины могли увязнуть в грязи. Это создавало большие неудобства. В результате дорогу восстановили в течение суток», — прокомментировал заместитель главы городского округа Солнечногорск Эдуард Машковцев.

Жители Шапкино поблагодарили администрацию Солнечногорска за оперативное решение проблемы.

«Администрация подключилась очень быстро, за что большая благодарность. Дорогу нам отсыпали, и мы можем спокойно ездить», — отметила староста деревни Шапкино Наталья Егорова.

На встрече местным жителям рассказали, что в рамках дальнейшей реализации проекта планируется укладка нового дорожного полотна, которое обеспечит прямое сообщение деревни Шапкино с региональным маршрутом.

В настоящее время ООО «Трансстроймеханизация» занимается подготовкой основания насыпи земляного полотна под железнодорожные пути. Специалисты осуществляют работы по укреплению грунта и установке забивных свай. Для обеспечения перемещения строительной техники в районе Шапкино уже проложена временная подъездная дорога.