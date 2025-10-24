Дорогу к деревне Федоровке построили в Зарайске

Обустройство новой дороги протяженностью 800 метров завершается в Зарайске. Участок до деревни Федоровка стал в этом году завершающим объектом государственной программы «Дороги Подмосковья».

В населенном пункте проживает много семей с детьми — школьниками и дошкольниками. До образовательных учреждений им с родителями раньше приходилось добираться по грунтовой дороге. Со временем на ней появлялись ямы и лужи. Теперь до деревни уложен асфальт.