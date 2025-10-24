Дорогу к деревне Федоровке построили в Зарайске
Обустройство новой дороги протяженностью 800 метров завершается в Зарайске. Участок до деревни Федоровка стал в этом году завершающим объектом государственной программы «Дороги Подмосковья».
В населенном пункте проживает много семей с детьми — школьниками и дошкольниками. До образовательных учреждений им с родителями раньше приходилось добираться по грунтовой дороге. Со временем на ней появлялись ямы и лужи. Теперь до деревни уложен асфальт.
До этого специалисты подготовили песчаное основание и отсыпали дорогу щебнем. Это сделано для того, чтобы покрытие служило как можно дольше. Далее рабочие займутся укреплением обочин.
Глава муниципалитета Виктор Петрущенко осмотрел новую дорогу и отметил значимость объекта для местных жителей.
Всего в государственную программу в Зарайске вошло 13 участков автомобильных дорог протяженностью от 500 метров до пяти километров.