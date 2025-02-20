Дорогу к будущему лесопарку «Соколка» проложат в Истре

К будущему лесопарку «Соколка» в муниципальном округе Истра начали прокладывать дорогу, которая пройдет через микрорайон Восточный. Зону отдыха полностью благоустроят в следующем году.

«Соколка» — одно из любимых мест жителей муниципального округа Истра. Зимой она популярна у лыжников, а летом здесь любят прогуливаться семьи с детьми. Благодаря благоустройству лесопарк станет более современным и ухоженным. Однако перемены напугали некоторых жителей. Люди переживают, что во время работ спилят деревья и закроют местный родник. Но подрядчики уверяют, что проект продуман с минимальным вмешательством в природу.

Для любителей спорта в лесопарке сделают лыжню, трассу для лыжероллеров, воркаут-площадки и дорожки для бега. В будущем лесопарке любой желающий сможет найти подходящую для своего отдыха зону. Прогуляться в лесу с комфортном можно будет по дорожкам и тропинкам общей протяженностью более пяти километров. Порядок в «Соколке» помогут сохранить камеры системы безопасный регион.