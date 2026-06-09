Дорогу из Бутова до Домодедова реконструируют до конца года

Реконструкция автодороги Бутово — Щербинка — Домодедово в составе трассы М-2 «Крым» продолжается в Подмосковье. Она создаст удобный выезд из индустриального парка «Южный» и упростит путь до Москвы тысяче жителей.

В рамках реконструкции построят новый въезд на Симферопольское шоссе от примыкания к дороге Бутово — Щербинка — Домодедово. Общая протяженность участка составит 1,1 километра. Сейчас готовность объекта оценивают в 85%. На площадке трудятся восемь человек и пять спецмашин.

«В настоящее время завершена укладка асфальтобетонного покрытия на съезде на Симферопольское шоссе. Строительные бригады готовятся приступить к устройству основания дорожной одежды на переходно-скоростной полосе федеральной трассы — одному из ключевых этапов строительства», — рассказал глава регионального Минтранса Марат Сибатулин.

Завершить строительство планируют до конца года. Дорога обеспечит удобный выезд из индустриального парка «Южный» на Симферопольское шоссе в сторону Москвы. Кроме того, улучшится пропускная способность на участке от Бутова до Домодедова, а более тысячи жителей получат доступ к столице.