Дорогу и тротуар благоустроят в деревне Погорелки | 360°

Подмосковье 26 апреля 2024, 17:38 Дорогу и тротуар благоустроят в деревне Погорелки Unsplash

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Администрация округа Мытищи совместно с министерством транспорта и дорожной инфраструктуры объявила о начале работ по асфальтированию автомобильной дороги и обустройству пешеходного тротуара в деревне Погорелки. Работы выполнят по просьбам местных жителей.

Решение о дорожных работах приняли после нескольких встреч с жителями, которые выразили обеспокоенность текущим состоянием дорожного движения в связи со строительством новой трассы Виноградово — Болтино — Тарасовка. Новая трасса, по проекту, должна перекрыть существующий выезд на Осташковское шоссе.

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В ходе совещания с представителями подрядной организации учли все пожелания мытищинцев. В результате решили заасфальтировать автомобильную дорогу от улицы Центральная до улицы Рябиновая и обустроить пешеходный тротуар от улицы Центральная до улицы Школьная вдоль насыпи платной автомобильной дороги.

Жителей Погорелок приглашают на встречу с администрацией округа, которая состоится завтра, 26 апреля, в 16:00 на улице Центральная. На встрече обсудят вопросы организации альтернативного подъездного пути к деревне.

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