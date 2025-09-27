Дорогу и новый тротуар обустроили в поселке Ильинский в Раменском округе
В поселке Ильинский завершили работы по ремонту уличной сети: на улице Первомайской заасфальтировали проезжую часть, оборудовали «лежачий полицейский» и установили все необходимые дорожные знаки. Итоги работ проверил глава Раменского округа в ходе рабочей поездки.
Ранее покрытие на Первомайской представляло собой лишь асфальтобетонную крошку; после благоустройства дорога получила ровный асфальт, что значительно повысило комфорт и безопасность движения для местных жителей.
По словам директора МКУ «Раменские автомобильные дороги» Дмитрия Соколова, инициатива ремонта исходила от самих жителей — обращения поступали на приемы к главе округа и в орган власти лично. Работы стали возможны благодаря выделенным средствам Московской области.
Кроме того, по обращению инициативных групп на улице Интернациональной проложили новый тротуар протяженностью около 590 метров.
Новая пешеходная дорожка связывает жилые кварталы с рекреационной зоной рядом с «белой башней» и прудом, а также делает путь до Ильинской школы № 26 более удобным и безопасным для учеников.