Дорогу и новый тротуар обустроили в поселке Ильинский в Раменском округе

В поселке Ильинский завершили работы по ремонту уличной сети: на улице Первомайской заасфальтировали проезжую часть, оборудовали «лежачий полицейский» и установили все необходимые дорожные знаки. Итоги работ проверил глава Раменского округа в ходе рабочей поездки.

Ранее покрытие на Первомайской представляло собой лишь асфальтобетонную крошку; после благоустройства дорога получила ровный асфальт, что значительно повысило комфорт и безопасность движения для местных жителей.

По словам директора МКУ «Раменские автомобильные дороги» Дмитрия Соколова, инициатива ремонта исходила от самих жителей — обращения поступали на приемы к главе округа и в орган власти лично. Работы стали возможны благодаря выделенным средствам Московской области.