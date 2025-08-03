Дорогу до Дятлово-2 в Зарайске капитально отремонтируют в октябре 2025 года

Глава муниципального округа Зарайск Виктор Петрущенко сообщил, что капитальный ремонт дороги до Дятлово-2 завершается. Подрядчик уже уложил асфальт и приступил к выравниванию обочин.

Протяженность дороги — более 700 метров. Недавно жители с трудом добирались до населенных пунктов из-за плохого состояния проезжей части. Сейчас ситуация кардинально изменилась — подрядчик заасфальтировал участок, что значительно улучшило транспортные условия для автомобилистов.

Участок дороги до Дятлово-2 включили в перечень объектов капитального ремонта в 2025 году. По словам главы Виктора Петрущенко, работы завершаются. Подрядчик приступил к выравниванию обочин. Останется только нанести разметку. Объект планируют сдать в октябре 2025 года.