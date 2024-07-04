Дорогу благоустроили в деревне Цибино
В деревне Цибино завершается ремонт дороги. Ранее с просьбой о ее благоустройстве к главе Воскресенска Алексею Малкину обратился участник специальной военной операции Станислав Семенов.
Вопрос обсудили в формате выездной администрации в Белоозерском. Так, протяженность обновленного участка составляет около километра.
«В 2023 году я ушел в зону проведения СВО и вернулся с тяжелым ранением. По той дороге, которая была раньше, проехать на коляске я не мог. Обратился в июне с этой проблемой к главе округа. Он пообещал, что дорога будет сделана. Сейчас я хочу выразить ему свою благодарность, Алексей Валерьевич свое обещание выполнил. У нас сделали дорогу, я очень доволен результатом! Теперь я могу на коляске добраться до магазина», — прокомментировал участник специальной военной операции из Воскресенска Станислав Семенов.
Работы уже на финальном этапе.
Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».