Дороги заасфальтируют в селе под Егорьевском

В июне в селе Саввино начались масштабные работы по обновлению дорожной инфраструктуры. В рамках программы по улучшению дорожного покрытия будут заасфальтированы две улицы — Новоегорье и Саввинская.

«В настоящее время ведутся активные подготовительные работы, предшествующие укладке асфальтобетонного покрытия на улицах Новоегорье и Саввинская. Специалисты дорожных служб прилагают максимум усилий, чтобы работы были выполнены качественно и в срок», — сообщили в администрации муниципального округа Егорьевск.

В настоящее время на объектах задействована специализированная техника, которая занимается выравниванием существующего дорожного полотна и формированием так называемой песчано-гравийной «подушки». Эта основа является необходимым условием для обеспечения прочности и долговечности будущей дороги, предотвращая ее проседание и разрушение под воздействием нагрузок и климатических факторов.

Кроме того, в этом году запланировано обновление дорожного покрытия на ряде ключевых участков, включая: Егорьевск — Станинская, М-5 «Урал» — Михали, Большое Гридино — Семеновская — Верейка и поселок Рязановский — Старый Спас — Двойни — Алферово. Всего в список вошли 24 локации.