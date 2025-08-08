Дороги восстановят после ремонта теплосетей в микрорайоне Выстрел в Солнечногорске

В микрорайоне Выстрел городского округа Солнечногорск после завершения работ по модернизации тепловых сетей и системы горячего водоснабжения активно идет благоустройство территории. Сейчас завершили асфальтирование улицы Шапошникова.

Специалисты восстановили дорожное покрытие на участке от мемориала Великой Отечественной войны до Дома культуры «Выстрел», а также вдоль улицы Военный городок.

«Построили новые тротуары у первого КПП и вдоль жилых домов, а также расширили до шести метров дорогу от КПП до мемориала. Кроме того, провели масштабные работы по озеленению на территории площадью почти 30 тысяч квадратных метров», — подчеркнул глава городского округа Солнечногорск Константин Михальков.

Всего в ходе проекта планируют обустроить 3000 квадратных метров пешеходных дорожек и отремонтировать около 17 тысяч квадратных метров дорожного полотна. Основные работы планируют завершить к концу августа.