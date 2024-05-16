Дороги в Видном построят с учетом интересов местного бизнеса | 360°

Подмосковье 16 мая 2024, 18:35 Дороги в Видном построят с учетом интересов местного бизнеса Аппарат Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Московской области

Читать 360 в

Глава Ленинского городского округа Станислав Каторов встретился с Уполномоченным по защите прав предпринимателей в Московской области Владимиром Головневым. Главной темой обсуждения стала реализация проекта организации дорожного движения Северной промышленной зоны в Видном.

Местная администрация подошла к решению транспортной проблемы комплексно, ведь вопрос реконструкции дорожной сети назрел давно. В городе работают около 100 предприятий, однако на узких проездах крупногабаритный транспорт не мог разъехаться, перекрывая таким образом доступ к выездам другим компаниям на несколько дней, что вело к серьезным убыткам.

Реклама

«Очень ценно то, что глава и местная администрация при разработке таких важных для округа проектов опираются, прежде всего, на мнение предпринимательского сообщества. Это показывает степень открытости и заинтересованности власти в развитии территории», — отметил Головнев.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал о развитии транспортной системы Подмосковья в 2024 году.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».