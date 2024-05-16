Дороги в Видном построят с учетом интересов местного бизнеса | 360°

16 мая 2024, 18:35
Дороги в Видном построят с учетом интересов местного бизнеса
Глава Ленинского городского округа Станислав Каторов встретился с Уполномоченным по защите прав предпринимателей в Московской области Владимиром Головневым. Главной темой обсуждения стала реализация проекта организации дорожного движения Северной промышленной зоны в Видном.
Местная администрация подошла к решению транспортной проблемы комплексно, ведь вопрос реконструкции дорожной сети назрел давно. В городе работают около 100 предприятий, однако на узких проездах крупногабаритный транспорт не мог разъехаться, перекрывая таким образом доступ к выездам другим компаниям на несколько дней, что вело к серьезным убыткам.
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«Очень ценно то, что глава и местная администрация при разработке таких важных для округа проектов опираются, прежде всего, на мнение предпринимательского сообщества. Это показывает степень открытости и заинтересованности власти в развитии территории», — отметил Головнев.
Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал о развитии транспортной системы Подмосковья в 2024 году.
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