Дороги в СНТ и к участкам многодетных семей восстановили в Богородском округе

В Богородском округе специалисты привели в порядок сразу несколько важных участков дорог. Работы выполнены в рамках муниципальной программы по содержанию автомобильных дорог.

Восстановление профиля дороги с добавлением щебеночного материала закончено на подъездной автомобильной дороге к СНТ «Кабельщик» и СНТ «Меркурий». Эта особенно важно для комфортного и безопасного проезда в межсезонье, когда грунтовые дороги сильнее размываются и становятся труднопроходимыми. Теперь жители СНТ смогут беспрепятственно добираться до своих участков независимо от погодных условий.

Еще один значимый участок обновлен в деревне Большое Буньково. На улице Весенней, в массиве для многодетных семей, также восстановили профиль дороги и укрепили покрытие щебеночным материалом. Учитывая, что эта территория активно застраивается, качественное дорожное покрытие — важное условие транспортной доступности и удобства для местных жителей.

Улучшение дорожной инфраструктуры помогает сделать передвижение по округу более комфортным и безопасным для всех категорий граждан.